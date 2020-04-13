Sosyal mesafe (0)

Haber: C. Kutay Aykan

Dünya çapında ve ülkemizde her geçen gün koronavirüs nedeniyle ölüm sayıları da artış göstermeye devam ediyor. Buna karşın alınan tedbirlere rağmen bazı vatandaşların bu kurala uymadığı bir kez daha gözler önüne çevrildi. Bankalar ve PTT Merkez binası önünde kuyrukta bekleyen vatandaşların sosyal mesafelerini korumadıkları gözlemlenirken, bu duruma emniyet güçleri müdahale etmek zorunda kaldı ve polisler sık sık vatandaşları uyardı.

Haftanın ilk günü ve Bolu pazarının kurulması nedeniyle İzzet Baysal Caddesi yine kalabalık görüldü. Köylerden her hafta ürünlerine satmak üzere ilimize gelen vatandaşlar, EvdeKalBolu sloganına uyarak, sabahın erken saatlerinde ürünlerini teslim ettikten sonra evlerine geri döndüler.

Virüs balıkçıları da vurdu. Yasaklar ve önlemler sürecinde balıkçılar denizlere açılmayınca balık tezgahlarında sadece ithal balıklar yerini aldı. Pazar girişinde ve çıkışında Bolu Belediye Zabıta memurları, vatandaşlara dezenfekte sıkarken, eldiven maske dağıttı. Bazı tezgahlarda da mesafeni koru uyarısı bulunan afişleri tezgahlarına astılar. Bolu pazarı ise bu hafta çok sakin görüldü.