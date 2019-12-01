Sosyal Tesis inşaatı devam ediyor

Haber: BMA

Esentepe Mesireliği 43 ada 12 parsel adresine yapılacak olan millet bahçesinde 470,85 metrekare betonarme binanın yapımı hızla devam ediyor. Yapımı devam eden Sosyal Tesis bünyesinde; bay-bayan wc, bay-bayan şadırvan, bay-bayan mescid, sporcu soyunma odaları, güreşçi dinlenme ve yağlanma salonu, çok amaçlı salon yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sosyal Tesisin önümüzdeki yıl hizmete girmesi bekleniyor.

Beğeni toplayan tesisle alakalı vatandaşlar şunları söyledi: “Daha önce burada metruk bir yapı vardı ve wcleri ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Şadırvan yoktu. Güreşlerde güreşçiler dışarıda yağlanıyor, futbolcular açık alanda veya araç içlerinde giyinmek zorunda kalıyorlardı. Belediye Başkanımıza doğal yapıyı bozmadan, çevreye zarar vermeden bu eseri kazandırdığı için teşekkür ediyoruz.”