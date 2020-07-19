Sosyal Tesis inşaatında sona doğru

Haber: BMA

Esentepe Mesireliği 43 ada 12 parsel adresine yapılacak olan Millet Bahçesinde 470,85 metrekarelik binanın yapımında son aşamaya gelindi. Tamamlanacak olan Sosyal Tesis bünyesinde bay-bayan wc, bay-bayan şadırvan, bay-bayan mescid, sporcu soyunma odaları, güreşçi dinlenme ve yağlanma salonu, çok amaçlı salon yer alıyor. Sosyal Tesis binasının son rötuşları kalırken, çevre düzenlemesinin de bitmesiyle 2020 yılının son çeyreğinde kullanıma hazır hale gelecek. Çalışmaları yakinen takip eden vatandaşlar; doğal yapıyı bozmadığı ve çevreye zarar vermeden sosyal tesis binasını ilçeye kazandırdığı için Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.