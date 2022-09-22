Sosyal tesislerde bakım ve onarım yapılacak

BAİBÜ Sosyal Tesis Bakım-Onarım 2022 yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN: 2022/940819

Sosyal tesislerde bakım ve onarım yapılacak
1-İdarenin
a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Izzet Baysal Kampüsü Gölköy 1 14280 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742534509 - 3742534644
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : BAİBÜ Sosyal Tesis Bakım-Onarım 2022
b) Niteliği, türü ve miktarı : 33 (otuzüç) kalemden oluşan Sosyal Tesis bakım onarım imalatları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü Sosyal Tesisi.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

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