Sosyal yardım başvuruları E-Devlet’te

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan 1000’er TL’lik hane bazlı sosyal yardım desteği başvuruları E-Devlet üzerinden alınmaya başladı.

Bakanlık tarafından daha önce verilen 2 fazdan 4.4 milyon hane yararlanırken 3. Fazda kapsam genişletildi. Buna göre 3. Faz desteğe Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2’den yararlanamayanlar başvurabilecek.

Kamu işçileri, memurlar, emekliler ile İŞKUR’un kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bu kıstaslar dışında olan tüm haneler desteğe başvuru yapabilecek.

E-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe, 8 olanlar Cuma günü başvuru yapacaklar.

Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. Kimlik Numarası ile sınırlama olmadan başvuru yapılabilecek.

Başvuruda gelir kıstası şartı aranmıyor.

Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı bilgileri isteniyor.