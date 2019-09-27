Sosyete Pazarı açıldı

Bolu’da binlerce çeşit ürünün bulunduğu sosyete pazarı My Dream Center’da yoğun bir katılımla açıldı.

Sosyete Pazarı açıldı

Haber: Aysun Beykoz

Tekstik, kozmetik, çanta, takı, hediyelik eşya, saat, gözlük ve binlerce ürün çeşidinin bir arada olduğu sosyete pazarı MHP Merkez Yönetim Kurulu Asil Üyesi Ahmet Yılmazer ve Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın katılımı ile açıldı. My Dream Center’da açılan sosyete pazarı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, İstanbul ve Bolu’dan pazara gelen esnaflar ise satışlardan memnun olduklarını ifade etti. Her hafta Perşembe günleri hizmet verecek olan pazarın açılışında ayrıca Bolunun sevilen sanatçısı Ramazan Çelik sahne alarak vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, 10:25
Esra Perçin

Esra Perçin

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