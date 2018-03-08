Haber: Semih Baykal

Ligin 26. Haftasında deplasmanda Balıkesirspor Baltok karşısına Poepon ve Mustafa Durak’tan yoksun çıkan Boluspor’da teknik direktör Sait Karafırtınalar bir sürprize daha imza attı. Poepon ve Mustafa Durak’ın yerine Guido Koçer ve Sefa Yılmaz’a şans veren Karafırtınalar, takıma geldiği günden bugüne etkili bir performans gösteren ve son iki haftada da takımın yıldızı olan Melih Okutan’ı yedek kulübesine çekti. Karafırtınalar, Melih Okutan’ın yerine ilk 11’de Akabueze’ye şans verdi.

VUKOVİC’TEN BÜYÜK HATA

Karşılaşmaya Boluspor başladı. Rakibi karşısında ilk dakikadan bu yana etkili olan Boluspor aradığı golü 9’ncu dakika buldu. Oğuz Yılmaz’ın geri pasında kaleci Vukovic’in, topa ıska geçmesi sonucu meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Boluspor bu büyük hatayla 0-1 öne geçti.

İSHAK SAKATLANDI

Boluspor’da başarılı orta saha oyuncusu İshak Çakmak, 32’nci dakikada Nizamettin Çalışkan ile girdiği mücadele sonrasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen İshak Çakmak’ın yerine Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Özgür İleri’yi oyuna aldı.

BOLUSPOR İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İlk yarıda iki takımda etkisiz bir oyun ortaya koyarken Boluspor, soyunda odasına 0-1 önde girdi.

GUİDO FARKI 2’YE ÇIKARDI

Boluspor maçın ikinci yarısına da etkili başladı. Boluspor, 49’ncu dakikada Sefa Yılmaz’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Vukovic’ten dönen topu takip eden Guido Koçer’in meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmasıyla 0-2 öne geçti. Golden sonra Guido Koçer ve Sefa Yılmaz’la rakip kalede olan Boluspor, üçüncü golü bir türlü bulmadı. İkinci yarıda başka gol olmadı ve Boluspor sahadan 0-2 galip ayrılarak puanını 43 yaptı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka**(Hakem) Cumhur Altay***(1. Yardımcı Hakem) Murat Şener**(2. Yardımcı Hakem) Çağdaş Altay***(Dördüncü Hakem)

İlk 11’ler

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic*, Oğuzhan Çapar*, Okan Alkan**(Uğur Aygören** Dk 73), Oğuz Yılmaz**, Bülent Cevahir**(Doğa İşeri** Dk73), Nizamettin Çalışkan***, Furkan Çil**, Sedat Şahintürk***, Cumali Bişi**, Mahatma Otoo**, Burak Çalık*(Foxi***Dk 62)

Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Renato Arapi***, Mamadou Diarra***, Cengiz Umut Meraş***, Furkan Şeker**, İrfan Başaran**(Burak Asan*** Dk 85), Guido Koçer***, İshak Çakmak*( Özgür İleri **Dk 32), Sefa Yılmaz**, Yusuf Emre Gültekin*(Andre Santos** Dk 68), Akabueze***

Sarı Kartlar:Yusuf Emre Gültekin (Boluspor Dk 16), Oğuz Yılmaz ( Balıkesirspor Baltok Dk 24), Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor Baltok Dk 67), Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok Dk 77)

Kırmızı Kartlar:

Goller: Oğuz Yılmaz( K.K. Balıkesirspor Baltok Dk 9), Guido Koçer (Boluspor Dk 49)