Soya Fasulyesi hasadı yapıldı

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde 2021 Dane Mısır sezonunun ardında Soya Fasulyeleri de hasat edilmeye başlandı. Toprağa uyumlu mu? Değil mi? Diye deneme amaçlı Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi çerçevesinde ekilen soya fasulyeleri hasat edildi. İlimiz merkez, Sultan, Tatlar, Aktaş, Yeni Akçakavak, Yakabayat ve Doğancı Köylerinde demonstrasyon amaçlı yetiştiriciliği yapılan protein deposu Soya Fasulyelerinin hasadı yapıldı.

“TARIM ARAZİLERİN KULLANIMIN ETKİNLEŞMESİ PROJESİ”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada;

"Kanatlı sektörünün lokomotif şehirlerinden olan ilimizde yem rasyonlarının protein deposu Soya fasulyesi ekiliş alanlarını arttırarak hammaddeye yerinde ulaşmak temel amacımız olmakla birlikte ayrıca diğer tahıllarla beraber münavebeye koyarak toprağın yapısının iyileştirilmesi ve zenginleştirmedir. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülen "Tarım Arazilerin Kullanımın Etkinleşmesi Projesi" kapsamında 2021 yılında % 100 hibeli olarak dağıtmış olduğumuz Soya Fasulyesi Tohumlarının ilk hasadı İl Müdürlüğümüzün katılımıyla Merkez İlçemizde gerçekleştirildi. Günümüzde beslenme için pek çok sanayi kolunun hammaddesi olarak da kullanılan bitkisel yağların ve yağlı tohumların tüketimi giderek artmaktadır. Türkiye, coğrafi konumu ve sahip olduğu coğrafi özellikler itibariyle, dünya tüketiminde de büyük bir yere sahip olan yağlı tohumlu bitkilerin yetişebilmesi için uygun koşullara sahiptir” dedi.