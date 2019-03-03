Söylentilere nokta koydular

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçim öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Millet İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde ve Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Esnafları tek tek gezen Özcan, esnafını ve vatandaşını üzen bir belediye başkanı olmayacağını, Bolu'yu çok daha güzel bir şehir haline getireceklerini söyledi. Vatandaşın büyük ilgisiyle karşılaşan Özcan, bir işletmede pizza yapan çocuklarla da sohbet ederek, keyifli dakikalar geçirdi. Özcan'ı çok sevdiğini ifade eden bir vatandaş üzerinde CHP amblemi olan, Gölcük ve Tanju Özcan'ın fotoğrafının bulunduğu kupayı Özcan'a hediye etti.

SÖYLENTİLERE NOKTA KOYDULAR

Belediye Başkan Adayı Özcan Kalıcı Konutlardaki çalışmasında ayrıca CHP Bolu Belediye Başkan Aday Adayı olan Hüseyin Cahit Çıngı’yı da işyerinde ziyaret etti. Özcan’ın adaylığının açıklanmasının ardından Çıngıy’la aralarının açık olduğu söylentilerine gerçekleştirilen ziyaretle nokta koyan Özcan, Çıngıy’la seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Çıngı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Adayımız Tanju Özcan ve Meclis Adaylarımız Mahalle ziyareti çerçevesinde bizi de ziyaret edip çayımızı içtiler. Başarılar diliyoruz. Martın Sonu Bahar.”