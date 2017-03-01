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01 Mart 2017 Çarşamba
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    • Soylu imzaladı valiliğe geldi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan Anayasa değişikliği ile ilgili referandum için Bolu dahil olmak üzere tüm illere genelge gönderdi. Oy verme günü eğlence mekanları kapalı olurken, sadece lokantalarda yemek verilmesi müsaade edilecek.

    01 Mart 2017 Çarşamba 09:13
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    Soylu imzaladı valiliğe geldi

    Haber: Esra Öztürk

    İİçişleri Bakanlığı, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu öncesinde illere genelge gönderdi. Bakan Süleyman Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen "Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması" konulu genelge, seçim sandıklarının kurulacağı okullara da iletildi.

    Genelgede referandum tedbirleri şöyle sıralandı:

    - 81 ilde halk oylaması güvenliği toplantıları yapılacak.

    -İl halk oylaması güvenlik planları hazırlanacak.

    - Güvenlik güçlerine Yüksek Seçim Kurulu kararları ve yapılacaklarla ilgili hizmetiçi eğitim verilecek.

    - Seçim yasaklarının başlayacağı 8 Nisan'a kadar ilçe seçim kuruluna bildirimde bulunularak seçim büroları açılabilecek.

    YOL KONTROLLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

    Yol kontrol uygulamaları ve istihbari çalışmalara ağırlık verilecek.

    - Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekât Merkezi kurulacak.

    - Enerji dağıtım merkezleri, petrol ve doğalgaz boru hatları korunacak. Güvenlik korucusu ve gönüllü koruculardan faydalanılacak.

    - Siyasi parti binaları, kamu binaları ve vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde genel emniyet tedbirleri artırılacak.

    - Baskı yoluyla seçmenin kararını değiştirme, engelleme, oy sandıklarını kaçırma ya da yakma gibi faaliyetlere karşı tedbirler alınacak.

    - Sandık kurulacak okulların teknik altyapısı gözden geçirilecek.

    - Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar ve siyasi parti genel başkanlarının katılacakları toplantı ve gezilerde güvenliklerinin sağlanması için tedbirler üst seviyede alınacak.

    - Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak.

    - Sadece lokantalarda yemek verilmesine müsaade edilecek.

    - Oy sayımı ve dökümünün gecenin geç saatlerine kadar sürebileceği göz önünde bulundurularak, sandıkların konulacağı yerlerle çevrelerinin iyi aydınlatılması sağlanacak.

    - Oyların sayımı ve dökümü aşamasına gelindiğinde sandık alanı ve etrafında yetkili ve görevli haricinde hiç kimse bırakılmayacak.

    Anahtar Kelimeler: İçişleri, Bakanı, Süleyman, Soylu, 16

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