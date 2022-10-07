Soylu “uyuşturucu rotasını değiştirdik”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT1'de yayımlanan bir programda, Türkiye'de uyuşturucu ve terörle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu trafiği rotasının, Türkiye'deki yakalanmaların çokluğu, dağıtım kanalları ve "Baron" denilen satıcılara karşı oluşturulan baskıyla güneye doğru kaydığını belirtti. Narkotim'leri 81 ile yaydıklarını, Narkotiği ayrı bir birim haline getirdiklerini belirten Soylu arasında, Bolu’nun da bulunduğu 62 ilde kanalizasyonlardan atık madde örneği aldıklarını, hangi ilde ne tür uyuşturucu madde kullanıldığına ilişkin araştırma yaptıklarını ve hangi maddelerin kullanımında artış olduğunu ortaya koyduklarını anlattı.

Türkiye'nin uyuşturucuyla topyekûn bir mücadele içinde olduğunu vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bize eskiden doğudan giren uyuşturucuların yüzde 75'i batıda yakalanırdı. Mesela İstanbul, Kocaeli, İzmir, Sakarya, Bolu, buralarda yakalanırdı. 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu konseptle uyuşturucunun yüzde 74-75'ini Türkiye'ye girer girmez artık 3 vilayette yakalıyoruz: Hakkari, Van, Ağrı. Aslında uyuşturucunun sadece Türkiye'de nerede kullanıldığı, içildiği, yapıldığı değil, aynı zamanda Türkiye'ye girişini engellemek. En büyük başarı tabii rotasını değiştirmek” ifadelerini kullandı.