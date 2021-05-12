Soylu’dan bayram açıklaması

Haber: N. HalidAltundal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti, illere canlı bağlanarak tam kapanma tedbirleri ile trafik, asayiş durumlarına ilişkin bilgi aldı. İzmir ve İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok ile canlı bağlanan Soylu, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için Bakanlık birimlerinin görevinin başında olduğunu belirtti.

Bayram öncesinde tam kapanma tedbirlerine dikkat noktasında gösterdikleri gayreti bayram süreci ve sonrasında da devam ettireceklerini ifade eden Soylu, "En önemli meselelerimizden biri bayram sonrası seyahat belgesi alıp da dönenler olacaklardır. Bunların yoğunluk oluşturacağı trafik güzergahlarındaki tedbirler ve denetimlerin aynı şekilde devam etmesi lazım" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "tam kapanma" dönemindeki kısıtlamalara ilişkin ise, “17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız” dedi.