Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Açıklamasından Önemli Satırlar

“Dünyada ikinci dalganın geldiği değerlendirmesi yapılıyor. Vatandaşlardan istirhamımız aynı durumla biz de karşılaşmayalım kendi kontrolümüzü kendimiz sağlayalım. 2 – 3 ay öncesinde yaşadıklarımızla tekrardan karşılaşmayalım. Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz. ”

“Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili ise "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 14:49