Söz düellosuna Aydın da katıldı

Haber: Aysun Beykoz

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş’a karşı yaptığı basın açıklamasında yer verdiği ifadelere bir tepki de İYİ Parti eski İl Başkanı Mehmet Aydın’dan geldi. İYİ Parti Bolu Eski İl Başkanı Mehmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın yaptığı açıklamalarına tepkisini şu sözlerle ifade etti: “AKP Bolu il başkanı Nurettin Doğanay! Öncelikle siyasi savrulmayı 15 yıldır iktidarda ki partinizde gördük. 2002 yılında çıkardığınız milli görüş kimliğinizden sonra FETÖ atleti giydiniz daha sonra onun üzerine çözüm sürecinde PKK gömleği giydiniz. Baktınız ki bir süre sonra koktunuz leş gibi oldunuz 15 Temmuz’da ki hain kalkışmadan sonra Türk Milliyetçiliği sabunuyla kendinizi kırklamaya kalktınız. Lakin üzerinize yapışan FETÖ ve PKK kiri Orhun nehrinde 40 gün yıkansanız temizlenmez.”

“İYİ PARTİ ADINI AĞZINI ALIRKEN DESTUR ÇEK”

Eski İl Başkanı Aydın açıklamasının devamında ise Örnekbaş’a destek vererek, “Başta İYİ PARTİ Bolu il başkanımız Sn. Ahmet Örnekbaş olmak üzere tüm parti mensuplarımız Vatanını Milletini seven birer Türk Milliyetçisidir. İYİ PARTİ ‘nin temelini ülkü adabı almış neferler atmıştır. Bizim partimizde fetö terör örgütünü öven ne bir yöneticisi ne de bir üyesi olmuştur. Fetöcü ve PKK lı görmek istiyorsan önce sağına sonra soluna bak.İYİ PARTİ adını ağzını alırken destur çek” dedi.