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27 Ocak 2017 Cuma
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    • Söz ve yetki milletindir

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, yaklaşan referandum öncesi kendisinin Evet diyeceğini açıklarken; “Söz ve yetki milletindir” açıklamasında bulundu.

    27 Ocak 2017 Cuma 14:07
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    Söz ve yetki milletindir

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yeni bir referandumun arifesindeyiz. Türk milletinin şaşmaz ve isabetli iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Bu anı sabırla beklemekteyiz diye açıklama bulunan MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, çarpıcı açıklamalarını şöyle sürdürdü;

    18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin TBMM’de kabul edilmesiyle sırayı Cumhurbaşkanı’nın onayı, peşinden de Referandum safhası alacaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceği hakkında karar verecektir. Peki, rahatsızlık niyedir?

    Defalarca kez sayın genel başkanımız CHP liderine çağrıda bulunmuş elini taşın altına koyması gerektiğini beyan etmiştir.7 Haziran seçimleri sonrası 39 gün boyunca koalisyon görüşmeleri yapıp 39. günün sonunda biz koalisyonla ilgili bir şey konuşmadık diyip Türk milletinin aklı ile dalga geçen  Kılıçdaroğlu değil miydi? Bir kez daha CHP düğüne gidip zurna, hamama gidip kurna beğenmemiştir. Burada cesurca ve yüreklice söylüyorum CHP'nin en büyük sorunu 15 Temmuz'a inanmaması hatta bizzat hükümet  tarafından 15 Temmuz’un kurgulandığını düşünmesidir. CHP yönetiminin ve tabanının inancı bu yöndedir. MHP'si 7 Haziran öncesi neye hayır dediyse bunları anayasal çerçeveye oturtmuş ve anayasal güvence altına almıştır.

    Gerek anayasanın ilk 4 maddesi, gerek üniter devlet yapısı gerekse de çözüm martavalının rafa kalması bunun en büyük göstergesidir. MHP Türkiye'nin önünü açmıştır. Yüksek hedefleri benimsemiş, Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları aralamış. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip, netleşmiştir. MHP 'si parlamenter sistemin en büyük aksaklığından ortaya çıkan darbelere binlerce şehit vermiş bir siyasi partidir. 1923 ten bu yana defalarca kez koalisyon hükümetleri darbelere maruz kalmış yüzlerce masum insanımız mağdur olmuştur. 1980 darbesinin en büyük mağduru  Ülkücü hareket  olmuştur. Ardında Şehitler, gaziler ve mağdurlar bırakmıştır.Suçsuz Mustafalar, Günahsız Ali Bülentler, masum Fikriler...Haliller,Selçuklar ve niceleri...

    MHP'si üzerine spekülasyon yapan bir takım çevrelerin çabası beyhudedir. MHP'de taban olmaz, MHP'de tavan olmaz! MHP yüksek disiplinli Lider, Doktrin,Teşkilat altın üçgeni üzerine kurulu,birbirine ülküdaşlık hukuku ile bağlı ,ilkeleri olan hiyerarşik yapıdır. Bütün teşkilatları ile liderine bağlıdır.

    MHP Bolu İl Başkanı olarak referandumda Evet diyeceğim ve MHP'nin neden evet dediğini kapı kapı gezip anlatacağım.

    Devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenli bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınması için evet diyeceğim!

    Kudret ve zafer miras kaldı dedelerimizden. Bu mirası yaşatmak, daha büyüklerini yeşertmek için evet, diyeceğim.

    Anayasanın ilk dört maddesinin muhafazası, Üniter devlet yapısının korunması, Çözüm martavalının sonlanması,

    Türkiye'nin önünün açılması için evet diyeceğim.

    Lider,Doktrin,Teşkilat ilkesine sadakatim için Evet diyeceğim.

    #EvetleYürüTürkiye

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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