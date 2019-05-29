Söz verdi ama!

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklu olarak yargılanan Mevlut Kasap son duruşmasına çıktı. Kasap, mahkeme başkanının son sözün ne sorusuna; “Başkanım eşim kanser oldu, sonra boşandık. Bu yüzden bunalıma girdim. Bir boşluğa düştüm. Uyuşturucu kullanmaya başladım ama kesinlikle satışını yapmadım. Cezaevinde ıslah oldum. Söz veriyorum bir daha ağzıma bile sürmeyeceğim. Sizlerden bana ikinci bir şans vermenizi istiyorum. Sizlerin karşısında bu şekilde bulunmaktan da utanç duyuyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, Kasap’ın uyuşturucu madde sattığına kanaat getirerek, 15 yıl hapsine, iyi halinde göz önünde bulundurarak bu cezayı 12 yıl 6 aya indirip 16 bin 660 TL’de adli para cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.