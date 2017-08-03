Haber; Erol DEĞİRMENCİ

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin aralarında eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir'in de bulunduğu 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. FETÖ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını öne süren Güvenir, "15 Temmuz akşamı meslekten ihraç edilen Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer beni arayarak, kendisinin Bolu-Düzce Sıkıyönetim Komutanı olduğunu söyledi. Bana birtakım emirler verdi, ben de bu emirlere uymayacağımı söyledim. Hatta telefonu kapattıktan sonra 'Ne diyor bu general bozuntusu' diye serzenişte bulundum. Kendisi beni üstü kapalı tehdit etti. Bunları Bolu'daki duruşmada da anlattım. Telefon görüşmesinin ardından dönemin Düzce Valisi Ali Fidan'ı arayarak kendisinin emrinde olduğumu söyledim. Sonrasında da zaten Erguvan Tesislerinde il protokolünün bulunduğu toplantıya katıldım" dedi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir ve 10 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.