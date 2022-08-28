Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı

MEB’in duyurduğu 2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercihlerine, e-Devlet sistemi üzerinden başvurabilmek için, sözlü sınavdan 60 ve üstü puan almak gerekiyor.

EN FAZLA 40 EĞİTİM KURUMU TERCİHİ

Başvuran adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu şekilde tercihte bulunanların, tercih dışı seçenek olarak, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlemesi gerekiyor.

ATAMALAR 1 EYLÜL’DE

Adayların tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos, saat 16.00’a kadar açık olacak, atamalar ise 1 Eylül’de gerçekleştirilecek.