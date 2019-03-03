SP Başkan Adayı çalışmalarına hız verdi

Haber: C. Kutay Aykan

Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan adayı Turan Kılınç, MÜSİAD Bolu Şubesi’ni ziyaret etti. MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Davut Uzun ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Kılınç, üreten ve kendi kendine yeten bir Bolu hayali olduğunu ve bunu da iş adamları ile beraber gerçekleştireceklerini belirtti. Bolu Belediyesinin gelir ve gider kalemlerinin kamuoyu tarafından bilinmediğine değinen Kılınç, Milli Görüş belediyeciliği ile, şeffaf, adil, işi ehline veren bir yönetim anlayışına sahip; israf, yolsuzluk ve yandaşlığın son bulduğu bir Bolu için çalışacaklarının vurgusunu yaptı.

Kılınç açıklamasında şunları söyledi: “Bolu’yu yılda 300 bin turist ziyaret ediyor. Fakat Bolu esnafı bundan neredeyse hiç istifade edemiyor. Marka 14 projemiz kapsamında Atatürk Orman Parkının batı kısmına toplam 14 bin m² kapalı alana sahip olan bir tesis inşa edeceğiz. Halkımızla beraber işleteceğimiz bu tesiste işyerleri ve 500 yataklı otel bulunacaktır. Bolu’ya ait marka haline getirdiğimiz lezzetlerimizi tattıracağımız bu tesis ile beraber, burada kalan ya da burayı ziyaret eden misafirlerimiz için şehir merkezine ücretsiz turlar düzenleyeceğiz.”