

Haber: Ceylan Beykoz

Okul İngilizce kulübünün bu yıl ilkini düzenlediği 5. sınıflar arası “Spelling Bee" yarışması; öğrencilerin, ailelerin ve öğretmenlerin katılımıyla okul konferans salonunda gerçekleştirildi. Bilgi ile birlikte telaffuzun da sergilendiği yarışmada öğrencilerin hem İngilizce sözcük bilgilerini pekiştirerek eğlenceli vakit geçirdiler hem de öğrendikleri İngilizce kelimelerin telaffuzunu ve yazılışlarını bildiklerini sınıf arkadaşları ile tatlı bir rekabet ortamında gösterme şansı buldular. Yarışmayı izleyen velilerin de öğrencilerin heyecanına ortak olduğu gözlenirken rekabet son ana kadar devam etti. Yarışma sonunda öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.