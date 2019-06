Spor kompleksi inşaatı devam ediyor

Haber: BMA

Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden Spor Kompleksi, Geredespor Kulubü’nün konaklama ihtiyacını giderecek. İlçedeki spor faaliyetlerine destek vermek amacıyla yapılan proje Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın imzasını taşıyor.

Gerçekleştirilen inşaat ile alakalı açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, spora ve sporcuya önem verdiklerini vurgulayarak, “Gerede Belediyesi olarak gençliğe, spora ve sporcuya hizmet ediyoruz. Bahçelievler mahallemizde çalışmaları süren spor kompleksimizi çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte en kısa zamanda gençlerimizin, Geredespor’umuzun, Gerede'lilerin hizmetine sunacağız. Bizler ilçenin her noktasındayız. Birçok noktada çalışma yapıyoruz. Gençliğe ve sporun her alanında hizmet ediyoruz. Amacımız gençliği geliştirmek, gençliğin spor yapmasını teşvik etmek, onların sağlıklı ve en iyi koşullarda çalışmalarına katkı sunabilmektir. Belediye olarak her kesimi düşünüyoruz, her kesime ulaşmanın derdindeyiz. Sona gelen çalışmalarda emeği geçen arkadaşları kutluyor, onları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Spor Tesisinin 2019-2020 Futbol Sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor.