Haber: BMA

2017/2018 Eğitim ve Öğretim Yılının sona ermesi ile birlikte Mengen Belediyesi, çocukların tatili spor yaparak geçirmelerine öncülük ediyor. Belediye tarafından çocukların yaz tatillerini sporla birlikte daha eğlenceli halde geçirmeleri için Kapalı Halısahada Yaz Spor Okulu açıldı.

Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı, sosyalleşmelerine imkan sağlayan Mengen Belediyesi Kapalı Halısaha Yaz Spor Okulunda, çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Yaz Spor Okuluna kayıtları için ailelerin ve çocukların 6 Temmuz’a akdar Mengen Belediyesine müracaat edebileceği belirtiliyor.