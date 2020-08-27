Sporcular için Özel Yetenek Sınavları başladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nde Özel Yetenek Sınavı başladı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle sıkı tedbirlerin uygulandığı sınav, 24-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında, fakültenin açık spor sahasında gerçekleştirilecek.

31’i milli sporcu toplam 430 kadın aday ile 68’i milli sporcu toplam 1439 erkek aday, 400 metre koşuda ter dökecekler. Kadın adaylar, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde, her biri 10 adaydan oluşan 43 grupta; erkek adaylar ise, 25 ve 31 Ağustos tarihleri arasında, her biri 10 adaydan oluşan 144 grupta mücadele edecekler.

KOŞU TESTİ, HER GÜN 08.30-17.00 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Pandemi tedbirleri kapsamında bu yıl adaylar sadece öz geçmişleri ve 400 metre koşuda elde ettikleri dereceyle değerlendirmeye tabi tutulacaklar.

ADAYLARIN, MASKE-MESAFE-HİJYEN KURALLARINA UYMALARI ZORUNLU OLACAK

Özel Yetenek Sınavı’nda, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sıkı tedbirler uygulanıyor. Sınav öncesinde, sınav esnasında ve sınav sonrasında adayların, yakınlarının ve görevlilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları zorunlu olacak. Adaylar, birinci derece yakınları olmak koşuluyla en fazla 2 kişi ile sınava gelebilecekler; adayların ve yakınlarının, HES kodu almaları zorunlu olacak; HES kodu olmayan adaylar, sınava alınmayacak. Adaylar sadece, sınava girmek için kendilerine belirtilen gün ve saatte kampüse alınacaklar. Tüm adaylar, maske takacaklar; isteyen adaylar, sadece 400 metre koşu testinde maskelerini çıkarabilecekler. Sınav sonuçlarına göre; Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine, ikinci öğretimler de dahil olmak üzere toplam 200 öğrenci alınacak.