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09 Ekim 2018 Salı
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    • SSK BAĞKUR en düşük emekli zammı belli oldu!

    Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği zam konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülke genelinde 12 milyonun aşkın emekliye gelecek olan zam ile ilgili son dakika detayları netleşmeye başladı.

    09 Ekim 2018 Salı 00:17
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    SSK BAĞKUR en düşük emekli zammı belli oldu!

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Temmuz ayında ve akabinde iki bayramda verilen emekli ikramiyeleri ile beraber yüzleri gülen vatandaşlar, bu yıl yapılması beklenen maaş artışı konusunda da araştırmalarına şimdiden başladılar. Emekliye yapılacak olan zam miktarı konusunda detaylara değinirken merak ettiğiniz soruların da yanıtını vermeye çalıştık. Peki, emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? İşte SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve konu ile ilgili diğer bilgiler.

    Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları konusunda yaşanan son dakika zam gelişmelerini sizler için hazırladık. Emeklinin refah düzeyini arttırmayı amaçlayan hükümet, Temmuz zammı ve bayram ikramiyeleri ile emeklinin yüzünü güldürmüştü. Aldıkları zam ve ikramiyelere sevinen milyonlarca emekli, şimdiden Ocak zammı konusunda araştırmalara başladı. Enflasyon oranı ile doğru orantılı bir şekilde gerçekleşen zam, Ocak ayında da aynı şekilde gerçekleşecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

     

    EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Gerek SSK gerekse Bağ-Kur emeklileri internet üzerinden 'emekliye yapılacak zam miktarı ne kadar olacak?' ve 'en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularının yanıtını arıyor. 3 aylık enflasyon verilerinin netleşmesi ile beraber şu an için maaşlarda 9.34'lük bir zam miktarı gözüküyor. Önümüzdeki günlerde 3 aylık daha verilerin açıklanmasından sonra emeklilere yapılacak zam oranı tam olarak belirlenecek.

    Emeklilerin Ocak zammı netleşiyor. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışının ipuçları geliyor. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 olarak gerçekleşti, geriye 3 veri daha kaldı.

     

    Yani şu ana kadar gerçekleşen enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.34 zam oranı oluştu.

     

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Bu, maaşlarda 95,4 ile 456,93 lira arasında artış getirecek. Halen bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunan en düşük maaş bin 116 lira 79 kuruşa çıkacak. 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunan en yüksek maaş ise 5 bin 349 lira 12 kuruşa yükselecek. Bu rakamlar 3 aylık verilerin, yani Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonunun eklenmesiyle artacak.2018 yılı enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olacak.

    Bu tahmin gerçekleşirse, maaşlarda 108,78 lira ile 521,02 lira arasında artış yaşanacak.Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

    Anahtar Kelimeler: Milyonlarca, Emeklinin, Yakından, Takip, Zam

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