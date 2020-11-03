Stadyum için büyük adım

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı birinci bileşiminde görüşülen ‘Yeni stadyumun yapılması şartıyla mevcut stadyumun 49 yıllığına Bolu Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili Spor Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi’ kararı, AK Partili meclis üyelerinin ret ve çekimser oy kullanmaları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. Bolu’da yıllardır konuşulan ve her geçen gün spor müsabakalarının oynanmasına elverişsiz hale gelen şehir stadyumu için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çalışmalara başladı. Başkan Özcan’ın seçim vaatleri arasında da yer alan yeni şehir stadyumu için Bolu Belediye Meclisi’nden önemli bir karar çıktı.

“SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİR MECLİS KARARI İSTEDİ”

Konu ile ilgili meclis toplantısında bir konuşma yapan Başkan Özcan; “Seçim döneminde biz stat ile ilgili projemizi vatandaşlarımıza sunmuştuk ve stadın eski yerine yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz demiştik. Sonuç itibariyle birçok projemizle birlikte stat projemizde onaylandı ve Bolu halkı tarafından destek aldı. Şimdi biz bununla ilgili olarak Spor Genel Müdürlüğü’ne yazdık, yeni bir stadyum yapılmak üzere bize buranın tahsisini verin dedik. İlgili genel müdürlükte bize süre belirtin ve proje ile birlikte Belediye Meclisi’nden karar alarak başvurun diye cevap verdi. Bizde bu konuyu meclise getirdik ve stadyumun Spor Genel Müdürlüğü tarafından bize 49 yıllığına kiralanması için sizden yetki istiyoruz. Yani biz sözümüzün arkasındayız. Eğer Spor Genel Müdürlüğü burasını ranta dönük düşünmüyorsa bize versin bizde yeni stadyumu buraya yapalım. Sonuçta halk kullanacak burayı” dedi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından Belediye Meclisi’nin oylarına sunulan, ‘Yeni stadyumun yapılması şartıyla mevcut stadyumun 49 yıllığına Bolu Belediyesi’ne tahsisi ile ilgili Spor Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi’ kararı, AK Partili meclis üyelerinin ret ve çekimser oy kullanmaları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.