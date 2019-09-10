Stadyum İçin İlk Kazma 2020’de

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu Belediye Meclisi Eylül Ayı İlk Oturumu, Bolu Belediye Meclisi Salonu’nda yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkanlığında yapılan toplantıda, birim müdürlüklerinden gelen maddeler meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Oy çokluğu ile mecliste kabul edilen Bolu Belediyesi 2020-2024 yılı Stratejik Planında yer alan ve en önemli projelerden biri olan 14 Bin kapasiteli şehir stadyumu hakkında bilgi veren Başkan Özcan “ 36 bin metrekare arsa üzerine mevcut yerinde yapılacak olan 14 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum, 1000 araçlık otopark, yenilenebilir enerji, 3000 bin metrekare iş yeri ve BSStore, 150 odalı şehir oteli ve 1000 kişilik çok amaçlı salonun inşaatına 2020 yılında başlanacağını 2024 yılında da çevre düzenlemesini ve eksiklerinin tamamlanmasıyla inşaatın biteceğini belitti.