Haber: Kasım ŞAHİN

Özçelik, açıklamasında şu uyarılarda bulundu; 11-12-13 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan İZZET BAYSAL ŞÜKRAN GÜNLERİ’n de 12 Mayıs 2018 günü açılacak olan stantlar; Stantlara özel ve Milli Eğitime Bağlı okullar, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları katılabileceklerdir.Stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı, yörelerin tanıtımı, el sanatlarının sergilenmesi, resim ve el işi sergileri gibi etkinliklere yer verilecektir.Stantlarda ambalajlanmamış yemeklerin tanıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Stantların tertip, düzen ve temizliği günün önemi göz önüne alınarak azami özen gösterilecek, bu durum stantları talep edenler tarafından sağlanacaktır.

Stant almak isteyen Sivil Toplum Kuruluşları, meslek kuruluşları ve okullar 25 Nisan 2018 tarihine kadar Kent Konseyi Sekretaryasına dilekçe ile müracaat edeceklerdir.