“Stargate” programı 10 gençle devam ediyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), gençlere üniversite mezuniyetinden önce iş tecrübesi sunuyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve 2021 süreci başlayan “Stargate” programı kapsamında, 1.755 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonrasında 15 aday seçilerek, SEDAŞ yöneticileriyle mülakata katıldı. Mülakatların ardından Sakarya, Kocaeli, Gebze, Bolu ve Düzce için her bölgeden 2’şer üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 10 genç mühendis programa kabul edildi.

İŞİ SAHADA ÖĞRENİP, KENDİ PROJELERİNİ ÜRETECEKLER

Mart ayında başlayıp Eylül ayına kadar sürecek olan Stargate programı, Dağıtım Operasyonları iş süreçlerini içeren oryantasyonla başlayacak. Haftada 2 gün sürecek eğitim programının ardından, Enerji Şebeke Yönetimi iş süreçleri eğitimi devam edecek. Elektrik dağıtım süreçlerini yakından takip ederek deneyimleyen katılımcılar, ağustos ayına gelindiğinde kendi projelerini hazırlamaya başlayacaklar. Öğrenciler, edindikleri tecrübeyi projelendirdikten sonra SEDAŞ yöneticilerine sunacaklar.

SEDAŞ’TA İŞ BAŞI YAPMA FIRSATI

Katılımcılar, hem teorik hem de saha uygulamalarını gözlemledikleri program sayesinde iş hayatı için değerli bir yolculuktan geçmiş olacaklar. Programın sonunda sunacakları projelerden uygun görülenler hayata geçirilmek üzere değerlendirilmeye alınacak. Ayrıca, belirli kriterleri sağlayan ve gerekli yetkinliklere sahip öğrenciler, mezuniyetten sonra SEDAŞ’ta uygun boş pozisyon oluşması durumunda istihdam edilme şansı da yakalayacak. Geçtiğimiz yıl Stargate projesine katılan 7 yeni mezun genç, programın ardından SEDAŞ bünyesinde iş imkânı bulmuştu.