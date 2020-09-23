“Stargate” projesinde mezuniyet heyecanı

Haber: Ceylan Beykoz

SEDAŞ tarafından yürütülen ve genç yeteneklere deneyim kazanma imkanı sağlayan “Stargate” projesinde 7 aylık çalışmaları boyunca şirket süreçlerinde yer alan katılımcılar mezuniyet heyecanı yaşıyor. Toplam yedi ay süren programın katılımcıları iki ayda bir farklı bir fonksiyona geçiş yaparak altı aylık dönemde programın odağında bulunan ve elektrik dağıtım alanının ana işlerinden olan Bakım-Onarım, Sayaç Operasyonları, Şebeke Yönetimi, Şebeke Yatırımları fonksiyonlarında deneyim kazanırken yedinci ayı ise final sunumu hazırlığı ile geçirdi. SEDAŞ yöneticilerinden oluşan jüriye, SEDAŞ için hazırladıkları yenilikçi projeleri sunan adaylar gösterdikleri başarılı performans ve inovatif bakış açılarıyla göz doldurdu.

Programın katma değerini her fırsatta dile getiren SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz; yaptığı değerlendirmede “ Şirket olarak değişimi, yeni bakış açılarını ve gençlere fırsat verilmesini çok önemsiyoruz. Hızla değişen bir dünyada yetişen yeni nesil; konulara çok alışılmadık açılardan bakarak farklı ve pratik çözümler üretebiliyor. Yenilikçi ruhumuzla çok örtüşen bu yeni bakış açılarının; hem Şirketimiz hem de sektörümüz açısından çok önemli birer kazanım olduğuna inanıyoruz. Stargate Programı’nda yer alan genç arkadaşlarımı başarılarından ötürü kutluyor ve kariyer yolculuklarında başarılı birçok çalışmaya imza atacaklarına yürekten inanıyorum. “Stargate” bundan sonraki yıllarda da devam ederek; birçok parlak gence kariyer fırsatı sunacak” ifadelerine yer verdi.

STARGATE PROGRAMI HAKKINDA

Stargate; Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde eğitim veren üniversitelerin mühendislik fakültelerinin Elektrik Mühendisliği ya da Elektrik & Elektronik Mühendisliği bölümlerinde son sınıf ya da yüksek lisans eğitimi devam eden öğrencilere yönelik yeni nesil bir staj programı olup; öğrencilerin 7 ay boyunca SEDAŞ dağıtım süreçlerinde yer alarak deneyim kazanmasına olanak sağlıyor. Başvuru ve mülakat süreçleri sonunda; programa kabul edilen aday mühendisler, Yedi ayın sonunda, programı tamamlayan ve yapılan değerlendirmelerden olumlu sonuç alan gençler, giriş seviyesi uzman/mühendis kadrolarında iş imkanı bulabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020, 12:52