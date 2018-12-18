Haber: Aysun Beykoz

MARKA tarafından finanse edilen eğitim 14 Aralık 2018 tarihinde Abant İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 15-23 Aralık 2019 tarihlerinde devam edecek. Eğitime il merkezindeki sınıf, Teknoloji Tasarım, Fen ve Teknoloji, Matematik, Fizik kimya Biyoloji öğretmenleri katıldı. 32 öğretmenin katıldığı eğitimlerin sonunda sertifika verilecek.

Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, yaptığı konuşmada “STEM eğitimin size ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değişen ve gelişen dünyamızda eğitimciler olarak biz de hem dünyadaki gelişmelerden uzak kalamayız hem de il olarak diğer illerin gerisinde kalamayız. Kendimizi gelişmelere göre yenilemeliyiz. Yapacağımız çalışmaların öğretmenlerimize bir birikim sağlayacağını temenni ediyoruz. Bu eğitim sürecinin sonucunda 32 öğretmenimizin kartopu gibi büyüyerek binler olacağına inanıyorum. Bir öğretmen olarak hem çocuklarımızın gerisinde kalmamak zorundayız hem de kendimizi geliştirerek onlara analitik düşünmeyi öğretmeliyiz. Projeyle bizleri bu eğitimde buluşturan arkadaşlarıma teşekkür ederken hocalarımıza başarılar, sizlere de eğitimin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.