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18 Aralık 2018 Salı
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    • STEM eğitimleri başladı

    Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2018 Temmuz-Ağustos “Teknik Destek” Başvuru döneminde TR42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansına başvurusunu yaptığı STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Teknik Destek projesi kabul edildi.

    18 Aralık 2018 Salı 10:26
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    STEM eğitimleri başladı
    Haber: Aysun Beykoz

    MARKA tarafından finanse edilen eğitim 14 Aralık 2018 tarihinde Abant İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 15-23 Aralık 2019 tarihlerinde devam edecek. Eğitime il merkezindeki sınıf, Teknoloji Tasarım, Fen ve Teknoloji, Matematik, Fizik kimya Biyoloji öğretmenleri katıldı. 32 öğretmenin katıldığı eğitimlerin sonunda sertifika verilecek.

    Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Kunuk, yaptığı konuşmada “STEM eğitimin size ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değişen ve gelişen dünyamızda eğitimciler olarak biz de hem dünyadaki gelişmelerden uzak kalamayız hem de il olarak diğer illerin gerisinde kalamayız. Kendimizi gelişmelere göre yenilemeliyiz. Yapacağımız çalışmaların öğretmenlerimize bir birikim sağlayacağını temenni ediyoruz. Bu eğitim sürecinin sonucunda 32 öğretmenimizin kartopu gibi büyüyerek binler olacağına inanıyorum. Bir öğretmen olarak hem çocuklarımızın gerisinde kalmamak zorundayız hem de kendimizi geliştirerek onlara analitik düşünmeyi öğretmeliyiz. Projeyle bizleri bu eğitimde buluşturan arkadaşlarıma teşekkür ederken hocalarımıza başarılar, sizlere de eğitimin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milli, Eğitim, Müdürlüğü’nün, 2018

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