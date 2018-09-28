Haber: Esra ÖZTÜRK

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek yol kontrolünde durdurdukları otomobilin stepne lastiğinin içine zulalanmış 15 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirdi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.P ve yanında bulunan S.P, B.P emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirleriyle en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir.”