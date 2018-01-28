Haber: Semih Baykal

Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevinden alınarak Ankara’da görevlendirilen İsmail Taş’ın yerine vekaleten Fahri Tetik geçmişti. Görevde kaldığı sürece boyunca gıda tarım ve hayvancılık anlamında bir çok başarıya imza atan Tetik’in asalet bu göreve atanması bekleniyordu. Ancak Bakanlık Fahir Tetik’in yerine Siirt İl Müdürü İzzet Murat’ı atadı. Kamuoyunda bu durumun duyulmasının ardından 14 Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne Fahri Tetik’in getirilmesi için imza topladı. Öte yandan STK’lar ile muhtarların Tetik için bir araya geldiği öğrenildi. STK’lar ve muhtarların topladığı imzaların AK Parti İl Başkanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na verileceği öğrenildi.