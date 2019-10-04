Stratejik plan eksiklere rağmen kabul edildi

Haber: Birol Ertunç

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları devam ediyor. 3 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen meclis toplantısında komisyonlardan gelen raporlara doğrultusunda 2020-2024 Stratejik Plan eksikleri olmasına rağmen kabul edildi. Konu ile ilgili konuşan CHP Grup başkan vekili Erhan Beykoz “İl özel idaresi tarafından hazırlanarak meclise sunulan stratejik plan ile ilgili bazı farklılıkları sizlerle paylaşmak isterim. İl özel idareleri kitapçıkta yazdığı gibi, il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali açıdan özerk, kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır. 5302 sayılı il özel idare kanununun 31. Maddesi gereği yapılan plan, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar emriyle hazırlanmıştır. Hazırlanan plan 2020-2024 dönemini kapsayan yol haritası olarak algılanır. Bu yeni planda, 8 kişilik ekipte özel idaremizden 2 kişi yer alırken, diğer kurumlardan 6 kişiye yer verilmiş. En ilginç olan ise, birçok yatırımda var olan Tarım İl Müdürlüğünden kimsenin olmamasına anlam veremedim. Oysaki 2015-2019 ile 2020-2024 plan arasında ki fark, önceki planın 35 kişilik ekip tarafından hazırlanırken, bizim planımız maalesef 8 kişilik ekip tarafından hazırlanmış. İlk planda 3 il genel meclis üyesi, 1 muhtarlar derneği ve 2 STK temsilci olurken, yeni planlamaya kimse çağırılmadığı gibi kopyala yapıştır mantığı ile hazırlandığı görülmektedir. İlk planda AB normları ve kriterler açıkça yazılırken, yeni planın hazırlamak için hazırlandığı ortadadır! Daha evvel mecliste olan başkan ve üyelerimize sunulan stratejik plan ile son hazırlanan planı düşünürseniz, ne demek istediğimi anlayacağınızı umuyorum. Yeni planlamayı incelerken, Bolu adına her şeyin düşünüldüğünü sanmama rağmen, öncekini inceleyince üzüldüğümü belirtmek isterim. Aradan geçen 5 yılda Ar-ge birimi oluşturulmuş, daha içerikli, daha kapsamlı ve uygulanabilir olacağı yerine, sallama yapıldığını gördüm” dedi.

“İç paydaş %88, dış paydaş %89”

Planın içeriği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Beykoz “Planın içeriğine gelince, iç paydaş değerlendirme %88, dış paydaş ise%89 olarak öngörülmüş. Çalışanların eksikliğine karşılık, ne tür önlemler alındığını öğrenmek isterim. Bu arada çalışanların karşılık beklemeden yaptıkları katkıyı da alkışlıyorum. Kurumun taşınmazları hazırlanırken de bazı taşınmazların olmamasına şaşırdım. Köy nüfusları hakkında eski ile yeni arasında 616 kişinin göç ettiği, bunların vefat mı yoksa şehirlere taşınması mı bilinmemekle birlikte, bir sıkıntı yoksa sevindirici olduğunu düşünmekteyim. İçme suları ve kanalizasyon hizmetlerindeki öngörü gerçekleşmesi halinde başarılı olabiliriz. Tahmini kaynaklarda 1.368.973 TL’nin vergi geliri olduğu yazılmakta. Bu gelirler açıkça yazılmamıştır. 401.177.363 TL ise diğer gelirler olarak öngörülmüş ama açıklaması yazılmamıştır. Çağrılmayan tarımda Kıbrısçık pirinci, Seben Iza buğdayı, Göynük Bobay ve Bolu Çivril fasulyelerinin desteklenecek olması sevindiricidir. Bunların yanı sıra, Bolu patatesi ve Seben elması da desteğe alınmalıdır. Damızlık hayvanlara verilecek devlet desteğinde, geri ödemelerde faiz alınıp alınmayacağını da bilmek isteriz. Ayrıca her köyde kooperatif kurulması üreticileri güvence altına alacağı gibi, ürünlerini ederine pazarlayacakları için güvence olacaktır. Zira bu yıl ilimizde üreticinin buğdayına TMO gelmeyince, bazı firmaların kucağına düşerek, ürünlerini 20-30 kuruş altına satmak zorunda kalmışlardır. Asıl önemli olan ise, tarım il müdürlüğünde çalışmakta olan yaklaşık 200 teknik personeli sahaya inmesi, toprak analizleri, eğitimlerle birlikte doğru ekim yapmalarını sağlamalıyız. Hatta köylerimizde en genç olan imamları da bu eğitimden geçirerek, üretime katkı vermeleri sağlanabilir. Kırsal kalkınma güçlenerek artırılıp, tarımsal kaynakları koruyup iyileştirme sağlandığında devamlılıkta kendiliğinden oluşacaktır” ifadelerini kullandı.

“Turizm planımızın olmadığı görülüyor”

Stratejik planda turizm planının olmadığını ifade eden Beykoz “Kültürel ve sanatsal değerler konusunda bir çalışmamız olup olmadığını öğrenmek isterim. Semerciler, Yukarıçamlı, Banaz üzerinden geçtiği iddia edilen ipek yoluna dair bilgimiz var mı? Buralardaki bazı tarihi taşların, musalla taşı veya masa olarak kullanıldığının farkında mıyız? Ayrıca sıkışmış bir müzemiz olduğundan, yeni bir yer için herhangi bir çalışma var mı? Her dönem hazırlanan stratejik planlarda, turizm planımız olmadığını görülüyor! Bolunun gerçek anlamda turizm, tarih, kültürel ve sanatsal değerlerini tam anlamıyla araştırıp ortaya koyduğumuz bir verimiz var mı?” dedi.

“Engelliler için bugüne kadar ne yapıldığını merak ediyorum”

Bakıma muhtaç engelli, kimsesin ve yaşlılar için bugüne kadar neler yapıldığının altını çizen CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz “Bakıma muhtaç engelli, kimsesiz ve yaşlılar için bu güne kadar ne yapıldığını da merak ediyorum. Köylerimizde olan bu insanlarımızın evlerini temizleme, sorunlarını çözme adına neler yapıldı anlatırsanız bilgi sahibi olacağız. Meclis olarak, Sultan Mahallesine projeleri hazırlanmış, eğitim kurumları ihale edilerek önümüzdeki yıl bitmesi mecburi yapılacak olan engelli, yaşlı yerleşkesini takip ederek bir an evvel bitmesini sağlayabiliriz. Böylelikle, bu meclis tarihe not düşmüş olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Olası bir depreme hazır mıyız?”

Olası muhtemel bir depremde Bolu ilinin hazır olup olmadığını da öğrenmeleri gerektiğini ifade eden Beykoz “Afat müdürlüğümüzün ilimizde olması muhtemel depreme hazır olup olmadığını da öğrenmeliyiz. 1999 Kasım depremi sonrası valilik tarafından incelenerek kayıt altına alınan ciddi hasarlı Binaların başında Özel idare hizmet binası gelmektedir bu binanın ve diğer binalar için nelerin yapıldığını da merak ediyoruz. Kurumda ömrünü dolduran araçların elden çıkarılması doğru olacaktır. Yollara yapılan sathi kaplama konusu gözden geçirilmeli, yapılan tüm işler uzun vadeli yapılmalıdır. Jeotermal ile ilgili mutlaka çalışmalar yapılarak, termal turizmi doğru, planlı ve teknik olarak doğru işlenmelidir. Dağlarımız içinde var olan madenlerimizin gerçeğini öğrenmek üzere bir maden mühendisi alınmalıdır” şeklinde konuştu.

“Devletin parası heba edilmemelidir”

Son olarak yapılan çalışmaların etkili bir şekilde yapılmasını ve harcanan paraların heba edilmemesini dile getiren Erhan Beykoz şunları söyledi: “Alt yapısı bitmeyen hiçbir yere üst yapı yapılmamalı, devletin parası heba edilmemelidir. Kurumun çalışmaları ve etkinlikleri kaydedilerek arşivlenmeli, kuruma ait brifing hazır tutulmalı ve güncel olarak elimizin altında olmalıdır. Hazırlanan planlardan, vekillerimize, siyasi partilerimize ve STK'lara verilerek Bolu'yu her yönüyle tanımaları, eksikleri, öncelikleri, yatırımları ve yapılması gereken yatırımlara destek olmaları sağlanmalıdır. Vekillerimizden her yıl olduğu gibi yine ek bütçe temin edilmesi sağlanmalıdır. Bolu'muzda hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, "Bizim sadece çalışmaya ve çalışkan olmaya ihtiyacımız var", sözüyle konuşmama son veriyorum. Stratejik planın ilimize hayır olmasını diliyor, kurumdaki çalışkan ve yetenekli arkadaşlarımıza, teknik personele, yürekli idarecilere ve çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 14:10