Haber: Esra ÖZTÜRK

Tarım ve Orman Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında, Stratejik Plan çalışmaları ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı Gerede’de, Genel Müdür Dr. Ahmet İpek başkanlığında gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğü’nün 2023 yol haritasının belirlendiği ve yeni projelerin değerlendirildiği toplantıya; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Ok, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kan, Orman Genel Müdürlüğü İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Tuncay Porsuk, Dr. Güven Kaya, Emekli Orman Genel Müdürü Abdurrahman Sağkaya’nın yanı sıra ÇEM Genel Müdür Yardımcıları Cafer Orhan, Emin Karaman, Daire Başkanları, Şube Müdürü, Mühendis ve Uzman personeller katıldı.

Stratejik Plan çalışmaları toplantısında, katılımcıların görüş ve önerileri ile ÇEM Genel Müdürlüğü’nün 2023 Stratejik Planı yol haritası ve 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları tamamlandı.