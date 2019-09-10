Stratejik Plan kabul edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci birleşimi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından toplantıda ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporlar görüşülüp karara bağlandı. Bolu Belediyesi’nin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı da Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda görüşüldü. Stratejik Plan konusunda görüş belirtmek isteyen Burak Balaban, 2020-2024 yılı Stratejik Planında yer alan maddeleri tek tek incelediklerini belirtti. Plan üzerindeki bazı konularda hata olduğunu ve gözden geçirilip yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Balaban ayrıca, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bazı seçim vaatlerinin plan içerisinde yer almadığının söyledi.

“BEYANNAMEMİZDEKİ HUSUSLARIN YÜZDE 99’UNU STRATEJİK PLANA KOYDUK”

Balaban’ın ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şunları söyledi: “Önceki dönemlerde yapılmış 3 tane stratejik plan var. Tutarlılık ve kaynak anlamında onlarla bu stratejik planı bir karşılaştırın. Burak Balaban’a teşekkür ediyorum o hakkı teslim ettiği için. Bizim seçim beyannamemizdeki tüm hususların stratejik planla olup olmadığına bakmış. Seçim bitti, seçim döneminde verilen sözler unutulur anlayışının bizde olmadığını göreceksiniz. Çünkü biz seçim beyannamemizdeki hususların %99’unu stratejik plana koyduk. Apartmanlara burs verme meselesi stratejik plana niye girmedi? Bu zaten başladı. Bu tür konuları stratejik plana alırsak bu plan gerçekten 2-3 katı hale gelir.”

“BİZ BURADA VİZYONUMUZU ORTAYA KOYUYORUZ”

Başkan Özcan konuşmasının devamında planla alakalı çalışmaların Mayıs ayında başladığını ifade ederek, “Bu plan yazılmadan müdürlükler ile görüşülmeden, anket formlarını doldurmadan önce oturup bu planı nasıl yapalım diye kafa yoruyorsunuz. Bana şunu sordu arkadaşlarım: ‘Planı yapmış olmak için mi yoksa gerçekten seçim sırasında söylenen sözler vaatler bunun içerisine girsin mi? Kaynakları tek tek tarayalım ona göre mi hazırlayalım” Bu işi iyi yapan çok az belediye var. Yasa bunu emrettiği için yapan belediyeler var. Her siyasi partiden belediye var. Biz gerçekçi olsun istedik. Bu plan yapılırken hatalar yapılmış olabilir. Rakamlar çok önemli değil. Biz istiyoruz ki; denk bütçeler yapalım. Bu yılki gelirimiz 220-240 milyon arası bir gelir olması gerekecek, ekonomik kriz etkisi nedeniyle biraz altında da kalabilir. Bolu Belediyesi bütçesi ilk kez bu sene fazla verecek. Bütçeyi denk olarak hazırlamak bütün şirketlerin genel prensibidir. 2020 bütçemiz 2019’un bütçesinden rakam olarak küçük olacak ama gerçekleşme oranına bakınca bizim hedefimiz burada yüzde 90 civarında gerçekleşmeyi yakalayabilmek. Dolayısıyla bunun çok gerçekçi stratejik plan olduğunu düşünüyorum. Biz burada vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Bu vizyonu ortaya koyarken ‘seçim dönemindeki vaatlerimizi unuttuk’ demedik. ‘Seçim bitti, bunlar bitti’ demedik. Bolu halkına söz verdik yapacağız. Ben bu stratejik planın 2024 seçimlerinden sonra birçok belediye tarafından örnek alınacağını iddia ediyorum. Hazırlanış tarzı ve gerçekleşme oranları bakımından Türkiye’nin hangi siyasi partili belediye olursa olsun birçok belediye tarafından örnek alınacak” dedi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından Bolu Belediyesi 2020-2024 yılları kapsayan Stratejik Planı Belediye Meclisinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Stratejik Plan mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.