Stratejik Plana İYİ Parti, CHP ve MHP’den onay

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci birleşiminde 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan konusu görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor doğrultusunda Belediye Meclisi görüşüne sunulan Stratejik Plana görüş belirten Belediye Meclisi Üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban karşı çıktı. Plan üzerinde eleştirilerini dile getiren Balaban’a Belediye Başkanı Özcan tek tek cevap verdi.

SADECE AK PARTİ “RET” OYU VERDİ

Başkan Özcan’ın konuşmasının ardından Bolu Belediyesi 2020-2024 yılları kapsayan Stratejik Planı Belediye Meclisinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Stratejik Plan mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban, toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararı bir kez daha eleştirdi. Balaban ayrıca paylaşımının sonunda, “Stratejik plan bu hatalı ve eksik şekliyle Cumhur İttifakının Ret oylarına rağmen, oy çokluğuyla Meclis den onay almıştır” notunu düştü.

BALABAN “CUMHUR İTTİFAKI RET OYLARI” DEDİ AMA…

Ancak en ön sırada oturan Balaban’ın görmediği bir detay açığa çıktı. Gerek meclisi canlı yayınlayan belediye kameraları gerekse salonda bulunan basın mensuplarının çektiği görüntülerde Stratejik Plan için Cumhur İttifakının değil sadece AK Parti’nin ret oyu verdiği göze çarpıyor. MHP’li meclis üyesi Necdet Çakır mazereti sebebiyle toplantıya katılmazken, toplantıda bulunan MHP’li Fatih Silin, plan için kabul oyu kullandı. Buna göre oylamada CHP, İYİ Parti ve MHP’li Belediye Meclis üyeleri kabul oyu kullanırken, sadece AK Parti grubu ret oyu vermiş oldu. Böylelikle, toplantıda MHP grubunun verdiği oyu görmeden paylaşım yapan Burak Balaban’ın sosyal medyada algı oluşturmak adına CHP’nin karşısına sürekli Cumhur İttifakını çıkarma planı da suya düşmüş oldu.

Belediye Meclisi toplantılarında tartışma konusu haline gelen bazı konularda zaman zaman AK Parti grubu ret veya çekimser oy kullanırken; MHP grubu kabul oyu veriyor. Ancak toplantıyı Grup Başkanvekili olarak en ön sırada takip eden AK Partili Balaban’ın “Cumhur İttifakı” vurgusuyla sosyal medya paylaşımları yapması ise göze çarpıyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2019, 11:33