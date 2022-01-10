Şu an seçim olsa hangi partiler seçime girecek?



Haber: C. Kutay Aykan

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Aralık 2021 Aralık ayı resmi verileri kararına göre olası erken baskın seçim olması halinde seçime girmeye hak kazanan 22 siyasi partilerin isimleri ve TBMM’de grubu olan partiler ile Genel Kongre ve teşkilatlanma şartlarını yerine getirerek seçime girmeye hak kazanan partilerin isimlerini açıkladı. Listede şu partiler bulunuyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Parti, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye Kominist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022, 13:46