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Su fiyatı artık yüzde 50 indirimli

Covid-19 salgını tüm Türkiye’ye yayılırken, Bolu Belediyesi "halktan aldığını halka vermek için" su fiyatlarını yarı yarıya indirdi.

Su fiyatı artık yüzde 50 indirimli

Haber: Aysun Beykoz 

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapma çağrısının ardından belediye meclisi valilikten alınan özel izinle bugün olağanüstü toplandı. 

Üç gündem maddesiyle gerçekleşen ve Başkan Özcan ile meclis üyelerinin maske, eldiven taktığı toplantıda su fiyatları, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın teklifiyle, iki ay süreyle yüzde 50 indirildi. Karar “oy çokluğu” ile kabul edildi. 
Toplantıda ayrıca, salgının devam etmesine karşın; su indiriminin uzatılabilmesi için belediye encümenine de yetki verildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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