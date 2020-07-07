Su kaynağı krizinde yeni gelişme

Haber: BMA

İlimiz Mengen ilçesi Domuz alanı mevkiinde bulunan su kaynaklarının haksız bir şekilde Gerede’ye aktarılmak istenmesi üzerine kriz çıktı. Su kaynağını almak için çekilen hatların tespit edilmesi üzerine Belediye Başkanı Turhan Bulut harekete geçerek hukuka başvurdu. İki ilçe arasındaki tartışma devam ederken Başkan Turhan Bulut, mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararının alındığını duyurdu.

“TEDBİR KARARIYLA SUYA MÜDAHALE EDİLMESİ ÖNLENİLMİŞTİR”

Bulut konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Belediyemizin girişimleri ile Mengen Belediye Başkanlığı ve Mengen Karaşehler Köyü Muhtarlığının davacısı olduğu Gerede Belediye Başkanlığı aleyhine açmış bulunduğumuz Domuz alanındaki 2 adet Su kaynağı için Mengen Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/51 Esas No’lu Suya Müdahalenin önlenmesi davası açılmış olup, mahallinde yapılan keşif sonrasında mahkeme tarafından 03.07.2020 tarihli ihtiyati tedbir ve suya el atmanın önlenmesine dair tedbir kararı verilmiştir. Belediyemizin girişimleri neticesinde ilk etapta tedbir kararıyla suya müdahele edilmesi önlenilmiştir. Her zaman Mengen’in menfaatlerini göz önünde bulundurarak koruduğumuz gibi yine bu konudaki dava sonuna kadar Belediyemizce hassasiyetle takip edilecektir” ifadelerine yer verildi.