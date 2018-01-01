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01 Ocak 2018 Pazartesi
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    • “Su kaynaklarımızı ekonomik kullanmış olacağız”

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Bireysel Basınçlı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi tebliğinin 2018 yılı uygulamaları hakkında İl Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

    01 Ocak 2018 Pazartesi 15:13
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    “Su kaynaklarımızı ekonomik kullanmış olacağız”

    Haber: Ceylan Beykoz

    İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen konuşmasında; Basınçlı sistem sulamanın önemini vurguladıktan sonra, Tarla içi damla sulama, yüzey altı damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, lineer ve center pivot sulama sistemi kurulumu, tamburlu sulama sistemi kurulumu ve güneş enerjili sulama sistemi kurulumu olmak üzere bu tebliğin yedi yatırım konusunu kapsadığını bildirdi.

    Programın 2018-2020 yılları arasında 3 yıl süreyle uygulanacağını hibeye esas mal alım tutarının 1.000.000 TL’yi geçemeyeceğini söyledi. Ayrıca mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verileceğini, hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 60 gün içerisinde başvuru yapabileceklerini ve başvuruda istenen belgeleri İl Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerektiği bilgilerini verdi.  Konu değerlendirme yapan İl Müdürü Fahri Tetik;

    “Bireysel sulama sistemleri ile su maliyeti ve işçilik düşmekte, milli servet vasfına sahip su kaynaklarımızı da ekonomik kullanmış olacağız. Bu kapsamda Bakanlığımız insan odaklı çalışma prensibi ile yarısı bizden yarısı sizden diyerek bir hibe programı ile vatandaşlarımıza bir kapı aralamıştır. Tarım ile ciddi manada uğraşan çiftçilerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.  Ardından Ziraat Mühendisleri Zehra Karaarslan ve Veysel Ekinci tarafından program hakkında sunum yapılarak konu ile ilgili detaylı bilgiler katılımcılara aktarıldı. 27 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, programın Bolu çiftçilerine hayırlı olması temennisiyle son buldu.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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