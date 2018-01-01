Haber: Ceylan Beykoz

İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen konuşmasında; Basınçlı sistem sulamanın önemini vurguladıktan sonra, Tarla içi damla sulama, yüzey altı damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, lineer ve center pivot sulama sistemi kurulumu, tamburlu sulama sistemi kurulumu ve güneş enerjili sulama sistemi kurulumu olmak üzere bu tebliğin yedi yatırım konusunu kapsadığını bildirdi.

Programın 2018-2020 yılları arasında 3 yıl süreyle uygulanacağını hibeye esas mal alım tutarının 1.000.000 TL’yi geçemeyeceğini söyledi. Ayrıca mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verileceğini, hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 60 gün içerisinde başvuru yapabileceklerini ve başvuruda istenen belgeleri İl Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerektiği bilgilerini verdi. Konu değerlendirme yapan İl Müdürü Fahri Tetik;

“Bireysel sulama sistemleri ile su maliyeti ve işçilik düşmekte, milli servet vasfına sahip su kaynaklarımızı da ekonomik kullanmış olacağız. Bu kapsamda Bakanlığımız insan odaklı çalışma prensibi ile yarısı bizden yarısı sizden diyerek bir hibe programı ile vatandaşlarımıza bir kapı aralamıştır. Tarım ile ciddi manada uğraşan çiftçilerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” dedi. Ardından Ziraat Mühendisleri Zehra Karaarslan ve Veysel Ekinci tarafından program hakkında sunum yapılarak konu ile ilgili detaylı bilgiler katılımcılara aktarıldı. 27 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, programın Bolu çiftçilerine hayırlı olması temennisiyle son buldu.