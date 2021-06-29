Su kesintilerine dikkat!



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi planlı bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 29 Haziran Salı günü bazı bölgelerde kökez hatlarında ve içme suyu hatlarında yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak. Söz konusu kesintilere ilişkin Bolu Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede, “Planlı altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 29 Haziran 2021 Salı günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında D-100’ün güneyinde kalan mahallelerde “KÖKEZ SUYU”, İhsaniye Mahallesi (Kır Sokak, Aşçıoğlu Sokak, Özlem Sokak) ve Büyükcami Mahallesi’nde (Yukarı Çarşı) ise “SU” kesintisi yaşanacaktır. Halkımıza önemle duyurulur.” denildi.