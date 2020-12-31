Su kesintisi açıklaması: “Zorunluluktan kaynaklandı”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il genelinde bazı mahallerde dün yaşanan su kesintisine açıklık getirdi. Özcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, su kesintisinin eski yönetimin yaptığı hatadan kaynaklı ‘zorunlu bir kesinti’ olduğunu söyleyerek, “Dün uzun süren bir su kesintisi yaşandı. Bazı mahallelerde birkaç saat, bazı mahallelerde 10 saate varan su kesintisi yapmak zorunda kaldık. Bu kesinti zorunluluktan kaynaklandı. Maalesef geçmiş yönetim zamanında pompalardan ana boruya su basılan sistemde büyük bir hata yapılmış. Hatırlarsanız seçimlerden tam bir hafta sonra yine yaklaşık 24 saate yakın su verememiştik, tek borunun patlaması sebebiyle. O boruların elzem olarak değişmesi gerekiyordu. Biz bir yıldır bunun araştırmasını yapıyorduk. En iyi teklif veren firma bile Bolu’da üç gün suların kesilmesi gerektiğini söylüyordu. Ancak araştırmalar sonunda farklı bir teknoloji bulduk ve bu kadar sürede bunu tamir edebildik.” dedi.

“ANCAK BU KADAR SÜREDE TELAFİ EDEBİLDİK”

Vatandaşların su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Özcan, “Ben bundan dolayı mağdur olan tüm vatandaşlarımızdan özür diliyorum. İnşallah bundan sonra Bolu’da ana borudan kaynaklı tüm şehri etkileyecek bir arıza yaşanmayacak. Bunu gidermiş olduk. Geçmişte yapılan bir hatayı ancak bu kadar sürede telafi edebildik” diye konuştu.