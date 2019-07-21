Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Başkanlığından yapılan su kesintisi ile alakalı olarak yapılan açıklamada, “

Bolu şehir içi içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 21 Temmuz 2019 Pazar günü (BUGÜN) 19.00–00.00 Saatleri arasında, Salıbeyler, Alpağut, Kılıçarslan, Yaşamkent, Umutkent, Paşaköy, Sandallar, Seyit, Kasaplar, Dağkent, Karaköy ve Tepecik Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Onarım çalışmasının en kısa süre içerisinde giderilmesi ve mahallelerimize yeniden su verilmesi için Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup, halkımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.