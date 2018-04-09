Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Koç İlköğretim Okulu öğrencisi Mert Durak (9), hafta sonu tatili için Mudurnu’ya bağlı Kavallar köyünde yaşayan dedesinin yanına gitti.

Ilıca Pınarı mevkiinde bulunan üzüm bağında çalışan dede İsmail Durak, torununun yanında olmadığını fark edince köylülerden yardım istedi.

Yapılan aramada çocuğun cansız bedeni, derinliği yaklaşık bir buçuk metre olan sulama kuyusunun içerisinde bulundu.

Durak’ın cesedi, incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.