‘Su sayaçları için tedbir alın’

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce Bolu ve bazı iller için 3 günlük ‘çok kuvvetli’ zirai don uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan uyarı sonrası Bolu Belediyesi de bir duyuru yaparak vatandaşları tedbir almaya davet etti.

Belediyeden yapılan duyuruda, “17-19 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan ‘çok kuvvetli’ zirai don nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, su sayaçlarının donmaması için gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.