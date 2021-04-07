Su seviyesi yükseldi, halk tedirgin

İlimiz Dörtdivan ilçesinde son günlerde meydana gelen sağanak yağışlar Ulusu Deresini taşma noktasına getirdi.

Su seviyesi yükseldi, halk tedirgin

Haber: Aysun Beykoz

Son günlerde etkisini gösteren sağanak yağış ilimiz Dörtdivan ilçesinde bulunan Ulusu Deresini taşma noktasına getirdi. Dörtdivan’da birkaç günden beri aralıklarla yağan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran yağmurun ardından Doğancılar Köyü ile Kurucaköy arasındaki Kireç Köprü’nün bulunduğu yerde Ulusu Deresi yükselmeye başladı.

Ulusu’daki su seviyesinin yükselmesi, 2019 yılı Haziran ayında da meydana gelen taşma nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten yöre halkını tedirgin etti. Vatandaşlar olası bir taşmaya karşı önlem alınması için yetkilileri uyardılar.

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