Haber: Semih Baykal

Yaşar Yüceer Başkanlığında 2 Ocak Salı günü başlayan İl Genel Meclisi Ocak Ayı toplantıları sona erdi. Toplantıların 8 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen son oturumunda

İlk olarak mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Aktaş Mahallesinde bulunan binanın 1. Katının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Söz konusu yerin bedeli karşılığında tahsisinin uygun olduğu belirtilen rapor oy birliği ile kabul edildi.

Gerede İlçesi Ahmetler köyü Yeni (Kamiller) Mahallesinin Köy Yerleşik alanı Genişletme planının onanması talebi ile Mudurnu İlçesi Samat Köyü 1331 nolu parsel için hazırlanan sanayi alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması, Merkez İlçe Güneyfelakettin Köyü 1070 nolu parsel için hazırlanan tarım ve hayvancılık tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebi oy birliği ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilirken, İl Özel İdaresinde tam zamanlı olarak istihdam edilen mühendis, şehir plancısı, tekniker ve bilgisayar programcısına 2018 yılında ödenecek ücret miktarının belirlenmesi ile ilgili komisyon raporu da kabul edildi.

Toplantıda ayrıca Merkez İlçe Yakabayat Köyü, Musluklar Köyü ve Banaz Köyü keşler Mahallesine grup içme suyu olarak Sazlık pınarı membalarının tahsis edilmesi talebi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilirken, ilimiz köy yolları ağı envanter tablosunun onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporda görüşüldü.

Kıbrıscık ilçesi yöresel ürünlerinin araştırılması, aile ve ilçe ekonomisine katkılarının araştırılması için çalışma yapılması talebinin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edildiği toplantıda, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine 60.000 TL. ödenek aktarılması talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantı Şubat Ayı İl Genel Meclisi toplantılarının 05 Şubat Pazartesi günü başlamasının kararlaştırılmasıyla sona erdi.