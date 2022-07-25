Su tankının girişine sıkıştı

Çaydurt Yuva köyünde zehirlenme vakalarının yaşanmasının ardından köyün su depolarında temizlik çalışmaları başladı. Uzun süredir suyu kesik olan köyde vatandaşlar kendi seyyar su tanklarından içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Yuva köyü sakini Erdal Kaya, kendi seyyar su tankını onarmak için plastik tankın içine girmeye çalıştı. Girerken vücudunun yarısı tankın içinde kalan Kaya, uzun uğraşlar sonucu tankın içinden çıkamayınca akrabası Serkan Karadağ’dan yardım istedi. Kaya’yı gören diğer vatandaşlar, tankın girişine sıkışan Kaya’yı çekerek çıkarmak istedi. Tankın içinde sıkışıp bir türlü çıkarılamayan Kaya, ancak tankın kesilmesiyle kurtulabildi.

BİR TÜRLÜ ÇIKAMADIM

Uzun süre vücudunun bir bölümü tankta kalan Erdal Karadağ, “içme sularımız kesik. Temiz bir su kaynağından doldurmak için tankımızı onarmaya çalıştık. İçine girmek zorunda kaldım ama bir türlü çıkamadım” dedi.

Akrabasını tanktan kurtaran Serkan Karadağ ise, “kardeşim tankın içine tamir için girdi. Kaşla göz arasında girmiş. Ama çıkamadı. Çıkamayınca kesmeye mecbur kaldık” ifadelerini kullandı.