Su taşkınlarına karşı alt yapı çalışması

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz merkezinde zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar bazı bölgelerde sel ve su taşkınlarına sebep olarak vatandaşları mağdur ediyordu. Yağışlı havaların etkisinden kurtulan ilimizde Belediye Başkanı Tanju Özcan, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde alt yapı çalışmaları yapılması talimatı verdi.

Başkan Özcan’ın talimatları kapsamında Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tabaklar Mahallesi Albay Sokak’ın ardından Sümer Mahallesi Ayhan Sokak’ta altyapı hattı yenileme çalışması başlattı. Ekipler tarafından sokağın yetersiz kalan yağmursuyu ve kanalizasyon hattı kapasitesi, teknik değerlendirme ve çalışmaların ardından iki katına çıkartıldı.