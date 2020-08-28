Su taşkınlarına karşı alt yapı çalışması

Zaman zaman sağanak yağışın etkisi altına giren ilimizde su taşkınlarının meydana geldiği bölgelerde Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Su taşkınlarına karşı alt yapı çalışması

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz merkezinde zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar bazı bölgelerde sel ve su taşkınlarına sebep olarak vatandaşları mağdur ediyordu. Yağışlı havaların etkisinden kurtulan ilimizde Belediye Başkanı Tanju Özcan, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde alt yapı çalışmaları yapılması talimatı verdi.

Başkan Özcan’ın talimatları kapsamında Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tabaklar Mahallesi Albay Sokak’ın ardından Sümer Mahallesi Ayhan Sokak’ta altyapı hattı yenileme çalışması başlattı. Ekipler tarafından sokağın yetersiz kalan yağmursuyu ve kanalizasyon hattı kapasitesi, teknik değerlendirme ve çalışmaların ardından iki katına çıkartıldı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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