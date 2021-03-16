Su ürünleri av yasağı başladı

Balık neslinin korunabilmesi amacıyla üç ay boyunca devam edecek su ürünleri avlanma yasağı başladı. 15 Mart’tan itibaren başlayan av yasağı 16 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek.

Su ürünleri av yasağı başladı


 

15 Mart’ta, su ürünleri avlanma yasağının başladığı iller arasında Bolu’nun yanısıra, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Konya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak da yer alıyor. Av yasağı başlayan illerin göl ve gölet gibi iç sularında yasak üç ay boyunca devam edecek. Bu kapsamda, sazan, kafide, sıraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer türler de avlanamayacak.

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